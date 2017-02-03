الوزير لفين يزور ساجور لدفع السياحة قدما

وزير السياحة:



السياحة الخارجية تشكل اكبر مصدر اقتصادي للدولة وللسكان وبإمكانها ان تعطي فرص عمل وارباح كثيرة وكبيرة للمواطنين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان ورد فيه: "بعد عقدين لم تحصل فيها ساجور على دعم وميزانيات من قبل وزارة السياحة، دخلت البلدة خارطة السياحة وذلك بعد مجهود من قبل رئيس المجلس جبر حمود الذي عمل الليل قبل النهار وفضلا لعلاقته بوازرة بوزير السياحة، يريف لفين، الذي حل ضيفا على البلدة أمس الخميس بحضور كبار المسؤولين في المجلس المحلي".



خلال الزيارة



وتابع البيان: "وطرح جبر حمود المشاريع السياحية التي خطط لها المجلس المحلي في بلدة ساجور بما في ذلك إقامة سكة حديد معلفة (رخبال) تبدأ في بلدة ساجور حتى القرى المجاورة المرتفعة، الدرزية واليهودية". ولفت البيان: "بدوره أعجب الوزير بالخطة السياحية واوعز برئيس المجلس تقديم التخطيط وتقديمه في اسرع وقت لمكتب الوزير الذي يؤمن أن مثل هذا المشروع سيدخل المنطقة في حلقة السياحة وخاصة الخارجية، حيث قال الوزير إن السياحة الخارجية تشكل اكبر مصدر اقتصادي للدولة وللسكان وبإمكانها ان تعطي فرص عمل وارباح كثيرة وكبيرة للمواطنين".



وجاء في البيان: "وطرح حمود بعض الطلبات التي لاقت آذانا صاغية من قبل الوزير الذي اعجب بإدارة المجلس السليمة في إقامة المشاريع واخراجها الى حيز التنفيذ حيث اقام بشكل فردي المجلس المحلي حي "ساجور الجديدة" الذي سيضم أراض للبلدة ويتخلل اكثر من 350 وحدة سكنية بقيمة اكثر من 60 مليون شيكل وسيتم تسويق تلك الوحدات عما قريب بحضور وزير المالية وكبار المسؤولين. ولفت نظر الوزير الإدارة السليمة حيث يقبع مجلس ساجور في مرحلة لا يحتاج بها الى محاسب مرافق ناهيك عن المشاريع التي ستخرج الى حيز التنفيذ في الفترة القريبة، أيضا من ناحية التخطيط حيث لا يوجد هناك أي امر هدم لا يبيت بعد العمل على التخطيط بشكل صحيح ومهني" إلى هنا نص البيان.