فلسطيني يتلذذ بالعقارب والأفاعي ولن تصدقوا الصور
الشاب الفلسطيني يسكن منذ زمن في العاصمة السعودية الرياض
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إهتمت الصحافة العالمية بالشاب الفلسطيني نبيل موسى الذي يمارس هوايته برفقة العقارب والأفاعي ويأكلهم. وظهر موسى في صور التقطتها وكالات الأنباء العالمية والعقارب والأفاعي تغطي وجهه، دون أن ينتابه أي شعور بالخوف أو القلق أو حتى الإشمئزاز. ويشار إلى أن الشاب الفلسطيني يسكن منذ زمن في العاصمة السعودية الرياض.
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