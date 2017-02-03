مجهولون يحرقون سيارة مروان جريس مهندس مجلس البعنة

الحريق ألحق أضرارا جسيمة دون وقوع اصابات بشرية

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "مجهولين أقدموا على اضرام النيران في سيارة مروان جريس مهندس مجلس البعنة ما ألحق بها أضرارا جسيمة دون وقوع اصابات بشرية، في الوقت الذي باشرت الشرطة التحقيق في الحادث".

