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أخبار محليات إصابة شاب (29 عاما) بعد تعرضه للدهس في سخنين

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سخنين والمنطقة إصابة شاب (29 عاما) بعد تعرضه للدهس في سخنين
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إصابة شاب (29 عاما) بعد تعرضه للدهس في سخنين

وصفت جراح المصاب بين متوسطة وخطيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-03 15:43:01 A A

أفاد اسعاف حيان أن "طاقم العلاج المكثف التابع لحيان والمكون من الدكتور تامر نعمة والبراميدك نسيم زيناتي والمضمد مصطفى خطيب قام بنقل شاب يبلغ من العمر 29 عاما إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج بعد اصباته في حادث دهس على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين حيث وصفت جراحه بين متوسطة وخطيرة" وفقا للبيان.

 

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