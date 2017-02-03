سخنين والمنطقة إصابة شاب (29 عاما) بعد تعرضه للدهس في سخنين
إصابة شاب (29 عاما) بعد تعرضه للدهس في سخنين
وصفت جراح المصاب بين متوسطة وخطيرة
كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
أفاد اسعاف حيان أن "طاقم العلاج المكثف التابع لحيان والمكون من الدكتور تامر نعمة والبراميدك نسيم زيناتي والمضمد مصطفى خطيب قام بنقل شاب يبلغ من العمر 29 عاما إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج بعد اصباته في حادث دهس على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين حيث وصفت جراحه بين متوسطة وخطيرة" وفقا للبيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك