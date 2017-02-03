صورة.. السحلب يجمع نسرين طافش وباسم ياخور
نسرين طافش:
مع بيسو المبدع المهضوم والغالي من قلب دمشق القديمة
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تواجدت الفنانة السورية، نسرين طافش مع النجم الكبير باسم ياخور ، وظهرا معا في فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الفنانان وهما يشربان السحلب، في الطقس البارد. ودعا النجمان الجمهور لشرب السحلب معهما، معلقان بالقول إنهما يتواجدان في دمشق القديمة. وكتبت طافش على حسابها على الفيسبوك معلقة: "مع بيسو المبدع المهضوم والغالي من قلب دمشق القديمة. ما بينشبع من الشام وأكلات الشام وهويات الشام وتمشايات الشام القديمة وبالأخص السحلب الحلبي.. اتفضلوا".
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