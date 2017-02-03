نانسي عجرم: أتمنى أن يعيش العالم الفرح والسعادة والألوان

نانسي عجرم:



اللون المفضل لديّ هو الأحمر والأسود

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إنها توجه رسالة الى العالم أجمع بأن "يعيش الفرح والسعادة والمحبة والألوان، وأن يكون الأبيض محيطا بالجميع وطيلة الوقت، وأن يحل السلام الذي تعمل جاهدة لنشره في العالم من خلال رسالتها وأعمالها الفنية". ولفتت إلى أن "اللون المفضل لديها هو الأحمر والأسود". وتعليقا على استضافة الشاب خالد من برنامج أراب آيدول، قالت نانسي عجرم: " أنا من عشّاق الشاب خالد ومحبّيه منذ زمنٍ بعيد. أحبّ أسلوبه وطريقته في الغناء، وقد حفظتُ أغنياته، وأكثر ما يميزه أنّه استطاع الحفاظ على نجوميته، ورغم غيابه الطويل عن الساحة الفنية، عاد بأغنية قلبت المقاييس".