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فنانين فن عربي حسن الشافعي: إختلاف آراء أعضاء اللجنة طبيعي

فنانين

حسن الشافعي: إختلاف آراء أعضاء اللجنة طبيعي
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حسن الشافعي: إختلاف آراء أعضاء اللجنة طبيعي

حسين الشافعي:

كافة المشتركين في البرنامج تطوروا بشكل ملحوظ

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 07:41:06 A A

أكد الموزع الموسيقي، حسن الشافعي، في حديث له إن "اختلاف الآراء في لجنة تحكيم برامج المواهب، أراب آيدول، هو امر طبيعي للغاية، ولا مشكلة بذلك. وأشار إلى أنّ حال اعضاء اللجنة، كحال الجمهور، الذي يدعم المشتركين ويصوّت لهم. وعمّا إذا كان هناك تأثير من قبل اللجنة على التصويت، أفاد بأنّ الجمهور حكيم وسليم في اختيارته. وقال حسين الشافعي إنّ كافة المشتركين في البرنامج تطوروا بشكل ملحوظ، وأنّ أحمد فهمي يضيف النكهة على الحلقات، وسعيد بوجوده خصوصا وأن هناك علاقة صداقة تجمعهما.

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