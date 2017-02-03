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فنانين فن عربي شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير في الكويت

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شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير
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شيرين عبد الوهاب تلهب مسرح هلا فبراير في الكويت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس ضيفة على مهرجان هلا فبراير والمقام فى دولة الكويت , حيث قامت بإحياء حفل غنائي هناك وسط الآلاف الحاضرين.


شيرين عبد الوهاب
 

وأثناء الحفل حرصت شيرين على عدم التحدث مع الجمهور كثيرًا فى فى البداية إلا أن كلمات الحب التى أرسلها الجمهور لها، جعلها تخرج عن صمتها، لتبدأ حديثها قائلة للجمهور: "بقيت أخاف من الكلام ,لكن مقدرش مكلم كوش، أنا بد لما بجيلكم بفرح من كل قبلى، بتخلونى مبسوطة".

وغنت شيرين فى الحفل عددا من الأغانى على رأسها: بطمنك، كتير بنعشق، كنت تسبني، بتوحشنى، كده يا قلبى، أنا مش بتاعه الكلام ده،مشاعر، متحاسبنيش.

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