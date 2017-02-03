نيكول سابا تنضم الى جورج وسوف في الجمهورية المصرية
الحفلة ستشمل استعراضات يعلن عنها لاحقا
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أكدت مصادر صحفية فنية أن النجمة اللبنانية نيكول سابا ستنضم للحفل الذي يحييه سلطان الطرب جورج وسوف والمقرر ليوم 24 من الشهر الجاري، على أن تقدم وصلة غنائية فنية في مصر ، تشمل استعراضات يعلن عنها لاحقا، في الوقت الذي لفتت فيه المصادر الى أن تذاكر الحفل ستطرح خلال ساعات عبر منافذ مختلفة. ومن المرتقب أن يعقد جورج وسوف مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية في فندق كبير.
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