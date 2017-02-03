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فنانين فن عربي رسميًّا: محامي سعد المجرّد ينسحب من القضية

فنانين

رسميًّا: محامي سعد المجرّد ينسحب من القضية
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رسميًّا: محامي سعد المجرّد ينسحب من القضية

المحامي أكّد أنه بات يعاني من صعوبة التنقل بكثرة بين فرنسا والمغرب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 16:27:40 A A

بعد نفي الشائعات بشكل مستمر من قبل والده، أعلن المحامي إبراهيم الراشدي، انسحابه من قضية المغني المغربي سعد المجرد، المتهم باغتصاب مواطنة فرنسية تدعى لورا بريول.


سعد المجرد

وقال الراشدي فى أحد التصريحات على من خلال مجلة فنية: "الانسحاب تم بالاتفاق مع المجرد، بعد إبلاغه عدم القدرة على مواكبة القضية لأسباب تعود للالتزام بقضايا أخرى في المغرب"، مشيراً الى انه بات يعاني من صعوبة التنقل بكثرة بين فرنسا والمغرب. وأكد أن من يربط أسباب انسحابه بشيء يتعلق بالقضية نفسها ما هو إلا "جاهل".

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