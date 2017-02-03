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فنانين فن عربي بلقيس تحيي حفل زفاف في السعودية وتشعل الكوشة

فنانين

بلقيس تحيي حفل زفاف في السعودية وتشعل الكوشة
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بلقيس تحيي حفل زفاف في السعودية وتشعل الكوشة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 07:32:40 A A

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفل زفاف في السعودية وتألّقت بفستان طويل باللون النيلي، وقدّمت باقة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى زفة العروس، ولاقت الصور التي نشرتها إعجاب المتابعين والمحبين على إطلالتها.


بلقيس

بلقيس: "افراح العفالق والمبارك السعودية من تعهد وتنظيم حبايبي شركة بلقيس مع التحية للأخ علي والجوهرة ومهندسي الصوت بدر ومحمد الافغاني وفرقتي الموسيقية المبدعة بقيادة فيصل الجاسم ومرافقاتي الحبيبات هناء و عزيزة.. فديت الحماس يا ناس". 

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