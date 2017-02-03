بلقيس تحيي حفل زفاف في السعودية وتشعل الكوشة

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفل زفاف في السعودية وتألّقت بفستان طويل باللون النيلي، وقدّمت باقة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى زفة العروس، ولاقت الصور التي نشرتها إعجاب المتابعين والمحبين على إطلالتها.



بلقيس

بلقيس: "افراح العفالق والمبارك السعودية من تعهد وتنظيم حبايبي شركة بلقيس مع التحية للأخ علي والجوهرة ومهندسي الصوت بدر ومحمد الافغاني وفرقتي الموسيقية المبدعة بقيادة فيصل الجاسم ومرافقاتي الحبيبات هناء و عزيزة.. فديت الحماس يا ناس".