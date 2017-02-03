باقة: الشافعي تتربع على عرش دوري كرة السلة وسباق الحقل اللوائي

جاء في البيان:



تسلمت المدرسة كأس البطولة، إضافة الى حصولها على مرتبتين فرديتين في نفس السباق

وصل لموقع العرب بيان صادر عن مدرسة الشافعي في باقة الغربية، جاء فيه: "ضمن إطار دوري كرة السلة للمدارس الإبتدائية في باقة الغربية، برعاية البلدية، إستطاعت مدرسة الشافعي التربع على عرش دوري كرة السلة للبنين وحصلت على كأس الدوري دون منازع، وكذلك التربع على عرش دوري كرة السلة للبنات، وحصولها على كأس هذا الدوري دون منازع أيضًا. ليس هذا فحسب، بل استطاعت مدرسة الشافعي أن تحصل على المرتبة الاولى في سباق الحقل، للبنين الذي قامت عليه وزارة التربية والتعليم – لواء حيفا وتسلمت المدرسة كأس البطولة، إضافة الى حصولها على مرتبتين فرديتين في نفس السباق، حيث حصل الطالب محمد أكرم عويسات على المرتبة الثانية فردي، بينما حصل الطالب تامر نسيم مجادلة على المرتبة الثالثة فردي، وذلك في سباق 1200 مترًا. هذا وقد حصلت المدرسة على المرتبة الثالثة في نفس السباق للبنات وتسلمت كأس البطولة – المرتبة الثالثة".





طلاب حازوا على المراتب الأولى



وأضاف: "مثل المدرسة في سباق الحقل من الطلاب البنين (المكان الاول) بفخر وإعتزاز كل من: محمد عويسات، تامر مجادلة، جود قعدان، رشيد دقة، احمد كعابنة، احمد ابو مخ واوس مقالدة. أما منتخب المدرسة من الطالبات الذي مثل المدرسة في سباق الحقل فقد شمل الطالبات الاتية اسماؤهن: تالا علوش، فاتن بركات، تالا ابو حسين، خديجة بيادسة، سوار غنايم، مرام ابو طعمة، نور خشان وماريا العقيلي".



وتابع البيان: "بالنسبة لدوري كرة السلة للبنين (مرتبة اولى) فقد مثّل المدرسة بفخر وإعتزاز ايضًا كل من الطلاب: اوس مقالدة، تامر مجادلة، زكي مجدلاوي، رسمي غنايم، تيسير بيادسة، امير غنايم، احمد ابو مخ، زيد غنايم، خالد ابو مخ، ادم حجوج وهارون عثامنة، بينما مثّل المدرسة في دوري كرة السلة للبنات بكل مسؤولية وانتماء كل من الطالبات: مرام ابو طعمة، ماريا العقيلي، رتاج ابو مخ، ريان عثامنة، نبأ كتانة، علا هرشة، شدوان عثامنة، جنى عثامنة، رؤى مجادلة، مريم فدعوس، ريان عثامنة وملك كتانة".



وأردف: "هذا وقد حيّى مدير المدرسة المربي جمال اشقر معلمي التربية البدنية – مركز الموضوع الاستاذ محمود مصالحة والاستاذ وسيم خلف على جهودهما في اعلاء شأن موضوع التربية البدنية في المدرسة والوصول بطلاب المدرسة الى اعلى المستويات، وقدم مدير المدرسة شكره للمعلمين على جهودهما الجبارة في غرس حب الموضوع في نفوس الطلاب من ناحية وجعل الطلاب يذوتون التحلي بالروح الرياضية العالية من ناحية اخرى. كذلك أثنى مدير المدرسة على الطالبات والطلاب المشتركين في مباريات سباق الحقل وكرة السلة وشكرهم على ادائهم الرائع والروح الرياضية العالية التي تحلوا بها".



وأتم البيان: "وصرح المدير أيضا بان موضوع التربية البدنية في مدرسة الشافعي يعتبر احد ثلاثة مواضيع من مواضيع التميز المدرسي، إضافة لموضوعي البحث العلمي والقيم والاخلاق – تلك المواضيع التي تعمل المدرسة جاهدة على ترسيخها في اذهان طلابها لتكون نهج حياة دائم وقد قطعت المدرسة شوطا كبيرا في هذا المجال، وقال مدير المدرسة انه لم تكن لتتحقق هذه الانجازات لولا عمل معلمي التربية البدنية المخلص والدؤوب وحرصهما على اعداد الطلاب الاعداد السليم وتربيتهم على حب الانتماء وتحمل المسؤولية، وقد اهدى مدير المدرسة الفوز الكبير الذي حققه للطلاب لجميع طلاب مدرسة الشافعي، وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح" إلى هنا نص البيان.