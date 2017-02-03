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فنانين فن عربي أنغام: لست محظوظة في العلاقات العاطفية

فنانين

أنغام: لست محظوظة في العلاقات العاطفية
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أنغام: لست محظوظة في العلاقات العاطفية

أكدت انغام ايضا إنها غالبا تكون مشغولة بعملها وحفلاتها، ولا تملك وقت فراغ وإن توفر لها الوقت تحرص على قضائه بالمنزل مع ولديها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 15:43:01 A A

اعتبرت الفنانة المصرية أنغام نفسها أنها غير موفقة وغير محظوظة في الحب، لكن أكدت أن ولديها يملأن هذا الفراغ، وقالت إنها لا تعيش قصة حب حالياً، ولم تستبعد أن تتزوج مرة أخرى.


وأكدت انغام ايضا إنها غالبا تكون مشغولة بعملها وحفلاتها، ولا تملك وقت فراغ وإن توفر لها الوقت تحرص على قضائه بالمنزل مع ولديها.

وعن ولديها عمر وعبد الرحمن، أشارت أنغام الى أن عمر لديه موهبة في التمثيل، ومن مميزاته أنه يحتفظ بأسراره لنفسه، ولا يحب الظهور معها على مواقع التواصل الإجتماعي، على عكس عبد الرحمن الذي يحب الظهور.

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