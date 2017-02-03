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جامعات / مدارس اخبار المدارس ابداعات طلاب مدرسة عمر بن الخطاب في مجد الكروم حدودها السماء

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الشاغور ابداعات طلاب مدرسة عمر بن الخطاب في مجد الكروم
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ابداعات طلاب مدرسة عمر بن الخطاب في مجد الكروم حدودها السماء

المربي نزار زرقاوي مدير المدرسة رحب بالكاتب سهيل كيوان مؤكدا ان للفن والثقافة و المسرح دورا هاما في حياتنا المدرسية وأثنى على هذا العمل الذي يستحق التقدير 

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 00:41:37 A A

ضمن البرامج التعليمية الهادفة الى تذويت محبة اللغة العربية لدى الطلاب من خلال التعرف على الالوان الادبية من قصائد ، ادب، شعر  ومسرحيات. تبنت المدرسة فكرة التعرف على كاتب من بلدي و مؤلف لقصص و مسرحيات في كل عام.



هذا العام كان من نصيب الكاتب سهيل كيوان ، المؤلف للعديد من القصص المحلية ، العالمية  والمسرحيات. حيث اختار طلاب السادس (أ) ومعلم اللغة العربية المربي محمد خلايلة مسرحية مملكة المرايا ليتعرف الطلاب من خلالها على مبنى المسرحية وقيمة الفن المسرحي في معالجة قضايا اجتماعية مختلفة.اليوم بعد مرور اسبوعين من تعلم المسرحية فاجأ  طلاب المدرسة الكاتب سهيل كيوان بعرض مسرحية مملكة المرايا بحضوره وسط الطلاب و بحضور طاقم من المعلمين و المعلمات في المدرسة.
الكاتب سهيل كيوان انبهر من هذا العمل الرائع و من مستوى الطلاب الذي يستحق كل التقدير من اداء جميل للأدوار والعرض الشيق الذي انعكس بلغة الطلاب التي زخرفت بتعابير اللغة العربية بالرغم من محدودية الموارد الثقافية لذلك. 

المربي نزار زرقاوي مدير المدرسة رحب بالكاتب سهيل كيوان مؤكدا ان للفن والثقافة و المسرح دورا هاما في حياتنا المدرسية وأثنى على هذا العمل الذي يستحق التقدير و على المستوى الطلاب التعليمي في اللغة العربية وعلى هذا البرنامج القيم الذي تبناه المربي محمد خلايلة والذي  فعلا يساهم ويهدف الى تذويت محبة اللغة العربية لطلابنا ووعد ان يوفر كافة الاحتياجات لموضوع الفن المسرحي من اجل دفع العمل المسرحي وتطوير ابداع الطلاب في المدرسة .  

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