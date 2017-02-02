كفركنا: ادارة المجلس المحلي تزور المربي ادهم طه بعد الاعتداء عليه

دعم مدير المدرسة المربي يوسف امارة موقف مدير عام المجلس ورئيسه على موقفهما ، متمنيا للمربي ادهم طه الشفاء العاجل والصحة والعافية

قامت ادارة المجلس المحلي في كفركنا ، الخميس بزيارة المربي ادهم طه المتماثل للشفاء في مستشفى بوريا ،بعد الاعتداء عليه في مدرسة ابن رشد الثانوية من قبل احد الطلاب .

رئيس المجلس مجاهد عواودة ، تمنى الشفاء العاجل للمربي ادهم طه ، مقدما استنكاره وشجبه لظاهرة العنف في المدرسة ، ودعم المجلس لكل اجراء صارم ضد اي طالب تراوده نفسه بالتعدي على معلمه او اي مربي فاضل او اي طالب في المدرسة ، وصرح عن احترامه وتقديره الخاص لمدرسة ابن رشد الثانوية ، وتلبيته لطلب المربي ادهم طه في التراجع عن خصم يوم تعليمي بسبب تعطيل الدراسة بدون الاجراءات الادارية الملزمة .

وقال اسلام امارة مدير عام المجلس المحلي في كلمته:" ان المجلس البلدي رئيسا وادارة يشجبون العنف بجميع اشكاله وفي كل الاماكن خصوصا المؤسسات التعليمية ، موضحا موقف المجلس البلدي بشأن اتخاذ الاجراءات ضد المعلمين الذين اعلنوا تعطيل الطلاب عن الدراسة بدون الموافقات القانونية اللازمة، وانه لا يمت باي صلة لاستنكار المجلس للتعدي على المربي ادهم طه المعلم الخلوق والمحترم.

ودعم مدير المدرسة المربي يوسف امارة موقف مدير عام المجلس ورئيسه على موقفهما ، متمنيا للمربي ادهم طه الشفاء العاجل والصحة والعافية .