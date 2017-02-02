إتهام أب من المثلث بالاعتداء على طفله والتسبب له بجروح..المحامي غانم: الادعاءات غير صحيحة

المحامي شادي غانم الموكّل بالدفاع عن الاب المُتهم:



موكلي ينفي كل التهم التي نُسبت اليه ولا نعرف كيف وصلت الشرطة الى أن اصابة الطفل كانت نتيجة اعتداء الاب على طفله



إصابة الطفل نجمت بعد ان اقترب من البوفيه وأوقع المزهريات الزجاجية التي أصابته بجراح وليس كما جاء في لائحة الاتهام

قدّمت المحكمة المركزية في مدينة اللد، لائحة إتهام ضد أب في الثلاثينات من عمره من منطقة المثلث بتهمة الاعتداء على طفله البالغ من العمر (عام واحد) والتسبب له بإصابات خطيرة والاهمال به وعدم نقله الى المستشفى.





المحامي شادي غانم



جدير بالذكر أن الاب مازال معتقلا، منذ أن تم الكشف عن الاصابات التي تعرّض لها طفله، حيث يقوم المحامي شادي غانم بتمثيله امام المحكمة، مشيرًا"الى أن موكله ينفي كل التهم التي نُسبت اليه جملة وتفصيلا".

وجاء في لائحة الاتهام انه "قبل فترة قصيرة كانت الزوجة في العمل، وخلال ساعات النهار زحف الطفل نحو البوفيه في غرفة الصالون، وأمسك بها حتى وقف على رجله، ومن ثم قام بسحب الشرشف وسبب بكسر مزهريات زجاجية. في نفس الوقت حضر والده وعندما شاهد المنظر إعتدى على طفله بصورة مبرحة ومؤلمة، مما أسفر عن اصابته بجراح وكسور خطيرة".

ثم كتب في لائحة الاتهام "في نفس اليوم لم يتم عرض الطفل لأي طبيب، بل نام وهو يبكي متألمًا من اصاباته، وفي اليوم التالي وبالرغم من اصابة الطفل أرسلت الام طفلها للحضانة، وهناك لاحظت المسؤولة بأنه يعاني من إصابات، وعلى الفور إتصلت بقسم الرفاه الاجتماعي الذين طلبوا من الاب والام نقل ابنهم الى المستشفى".

وأضافت لائحة الاتهام: "الاب توجه مع طفله الى إحدى العيادات، وبعد تقديم الاسعافات الاولية له، طلب منه الطبيب التوجه الى المستشفى، لكن الاب تجاهل التقرير الطبي وعاد بطفله الى البيت، وفقط في اليوم الثاني قام الاب المتهم وزوجته بنقله الى المستشفى وهناك بقي تحت العلاج مدّة 8 ايام متتالية".

بقي الاشارة الى أن "الطفل يتواجد الآن تحت رعاية قسم الرفاه الاجتماعي، ولم يتخذ قرار حتى الآن في شأن الحضانة".

وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي شادي غانم الموكّل بالدفاع عن الاب المُتهم، قال: "موكلي ينفي كل التهم التي نُسبت اليه، ولا نعرف كيف وصلت الشرطة الى أن اصابة الطفل كانت نتيجة اعتداء الاب على طفله، الحديث يدور حول أن أب يعتني بأطفاله كما يجب، ولم يفكر في يوم من الايام بالاعتداء عليهم، بل دائما يحاول توفير كل وسائل الراحة لهم، وان اصابة الطفل نجمت بعد ان اقترب من البوفيه وأوقع المزهريات الزجاجية التي أصابته بجراح وليس كما جاء في لائحة الاتهام".