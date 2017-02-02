بايرن ميونخ ينضم إلى معركة الحصول على خاميس رودريجيز

المدرب كارلو أنشيلوتي يسعى للاستفادة من خبرة خاميس رودريجيز في وسط الميدان

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني إلى معركة الحصول على خاميس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس. وارتبط اللاعب الدولي الكولومبي بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية ، إلا أن النادي الإسباني قرر الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الحالي.



اللاعب خاميس رودريجيز

وكشفت هذه المصادر أن المدرب كارلو أنشيلوتي يسعى للاستفادة من خبرة خاميس رودريجيز في وسط الميدان ، فيما دعا مسؤولي البايرن للتوقيع معه.وعمل كارلو أنشيلوتي مع اللاعب خاميس رودريجيز في ريال مدريد ، حيث قدم النجم الكولومبي أفضل مستوى مع المدرب الإيطالي في موسم واحد معاً.وتؤكد وسائل الإعلام الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حدد القيمة المالية للتنازل عن اللاعب خاميس رودريجيز ، والتي تبلغ 60 مليون يورو.