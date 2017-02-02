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رياضة وشباب رياضة عالمية أنطونيو كونتي يرفض عرضًا لا يقاوم من الدوري الصيني

رياضة وشباب

أنطونيو كونتي يرفض عرضاً لا يقاوم من الدوري الصيني
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أنطونيو كونتي يرفض عرضًا لا يقاوم من الدوري الصيني

 أنطونيو كونتي رفض هذا العرض الكبير جداً بسبب رغبته في التركيز على عمله في أوروبا وقيادة تشيلسي لمنصات التتويج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-02 23:46:04 A A

رفض أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي عرضاً لا يقاوم من من أحد الأندية في بطولة الدوري الصيني حسبما كشفت تقارير صحفية إيطالية.وقالت قناة “سكاي” الأيطالية أن المدرب أنطونيو كونتي حصل على عرض مذهل بقيمة 25 مليون يورو في السنة ، لكن المدرب الايطالي رفض ذلك.


أنطونيو كونتي

وأشارت هذه المصادر أن أنطونيو كونتي رفض هذا العرض الكبير جداً بسبب رغبته في التركيز على عمله في أوروبا وقيادة تشيلسي لمنصات التتويج.وتمكن مدرب يوفنتوس السابق من قياة تشيلسي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ، بفارق تسع نقاط كاملة في صدارة الترتيب عن أقرب مطادريه.

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