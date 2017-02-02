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مستوطنة عمونا وغاز الأمونيا/ بقلم: معين أبو عبيد

معين أبو عبيد:

هذه السياسة الرعناء من شأنها أن تهدّد حياة المواطنين جميعًا، وتعكر الأجواء وتزيد الأمور تعقيدًا

المواطن العربي متمسك بكل شبر من أرضه التي ورثها عن أجداده وآبائه، ورعاها خير الرعاية بكل إخلاص ومحبة

شغلت الائتلاف الحكومي وأصبحت القضية كلّ همّهم، ناسين ومتناسين غاز الأمونيا في خليج حيفا، وخطورة وجود 12 ألف طنٍّ منه وما قد ينتج عنه من تفجير في أي لحظة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-03 11:13:03 A نشر: 2017-02-03 11:13:03 A