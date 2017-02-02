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معلومات الابراج أخبار عبارات قد تغضب الشريك مولود برج الميزان، العقرب والقوس .. تجنبيها!

معلومات الابراج

عبارات قد تغضب الشريك مولود هذا البرج!
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عبارات قد تغضب الشريك مولود برج الميزان، العقرب والقوس .. تجنبيها!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-02-04 07:39:45 A A

الرجل الميزان
مولود الميزان لا يحبّ أن يسمع من شريكته/ زوجته أنّه ضعيف أو أنّ لا موقف له في الكثير من المواضيع الحياتية، لا سيما المشتركة بينهما، لذا تفادي هذا النوع من العبارات مع حبيبك الميزان. 

الرجل العقرب
أمّا بالنسبة للرجل مولود العقرب فإنّ أكثر العبارات التي تزعجه هي تلك التي تصف ما يقوم به من أجل حبيبته بأنّه جنون أو تصرف غير عاقل وغير منطقي، فهو يرى أنّ له طريقة خاصة ومختلفة للتعبير عن حبّه وإظهاره.

الرجل القوس
هذا الرجل ينزعج كثيرًا من العبارات التي تتهمه بأنّه مزيّف وكثير التقليد ولا يملك شخصية فريدة خاصة به، فهذه العبارات كفيلة بافتعال المشاكل الكبرى بين الشريكين وقد يصل الحد الى الانفصال والبعد.


صورة توضيحية

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