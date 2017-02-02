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مجتمع قصة من الحياة سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟

مجتمع

سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لانه قدري؟
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سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-05 13:34:39 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 

انا سيدة في اوائل الثلاثينات من عمري تحملت الكثير من زوجي بطبعه العصبي والذي لا يتفهم من حوله، تعبت كثيرا معه، زوجي ليس سهلا وطباعه حادة، لا ارعف هل اتحمله اكثر لان هذا هو اختياري اما أتمرد عليه لعله يغيّر من طباعه المقززة؟ انا فعلا محتارة ولا اعرف كيف اتصرف.

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