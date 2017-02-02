سيدة: هل أتقبل طباع زوجي المتقلبة لأنه قدري أم أتمرد عليه؟

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انا سيدة في اوائل الثلاثينات من عمري تحملت الكثير من زوجي بطبعه العصبي والذي لا يتفهم من حوله، تعبت كثيرا معه، زوجي ليس سهلا وطباعه حادة، لا ارعف هل اتحمله اكثر لان هذا هو اختياري اما أتمرد عليه لعله يغيّر من طباعه المقززة؟ انا فعلا محتارة ولا اعرف كيف اتصرف.

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