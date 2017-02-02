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مجتمع قصة من الحياة شاب: انا متردد من مصارحة صديقتي بحبي لها خوفا من خسارتها

مجتمع

شاب: انا متردد من مصارحة صديقتي بحبي لها
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شاب: انا متردد من مصارحة صديقتي بحبي لها خوفا من خسارتها

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-05 07:51:45 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

انا شاب وعمري 24 سنة تعرفت على فتاة منذ ان انهيت دراستي في مكان العمل واصبحنا اصدقاء كثيرا وانا قريب منها كثيرا لكنني منذ سنة بدأت اشعر أنني احبها بطريقة جنونية وانا متعلق بها كثيرا لكن انا غير متأكد اذا كانت تبادلني نفس الشعور فهي ايضا تعلقت بي، انا قلق من مصارحتها لعدم خسارتها..ساعدوني ارجوكم.

 

 

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