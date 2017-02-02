شاب: انا متردد من مصارحة صديقتي بحبي لها خوفا من خسارتها

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انا شاب وعمري 24 سنة تعرفت على فتاة منذ ان انهيت دراستي في مكان العمل واصبحنا اصدقاء كثيرا وانا قريب منها كثيرا لكنني منذ سنة بدأت اشعر أنني احبها بطريقة جنونية وانا متعلق بها كثيرا لكن انا غير متأكد اذا كانت تبادلني نفس الشعور فهي ايضا تعلقت بي، انا قلق من مصارحتها لعدم خسارتها..ساعدوني ارجوكم.

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