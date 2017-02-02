شمس الأغنية نجوى كرم تفاجئ جمهورها بحبيبي مين!

الاغنية من كلمات وائل أشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وقد إنتهت نجوى كرم من تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حدّاد

أصدرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أغنيفة منفردة جديدة حملت اسم "حبيبي مين"، وموضوعها رومانسي مختلف عن أغنيات الحبّ المعتادة وتسلّط بها الضوء على خجل المرأة وخوفها الذي يدفعها إلى إخفاء حقيقة مشاعرها وحبّها حتى عن أقرب المقربين منها.





وقد فاجأت نجوى جمهورها بهذه الأغنيةن خاصة وأنه اعتاد عليها باللون الراقص والشعبي والبدوي والجبلي، لكنها تمكنت من تحقيق نجاح كبير أيضًا باللون الرومانسي. ونذكر أنّ الاغنية من كلمات وائل أشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وقد إنتهت نجوى كرم من تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حدّاد، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال الفترة القريبة المقبلة.