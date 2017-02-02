السمراء بيونسيه تعلن عن حملها الثاني وتنتظر توأمًا
نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ
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كشفت النجمة العالمية السمراء بيونسيه عن خبر سعيد لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت أنها تنتظر توأم من زوجها مغني الراب جاي زي لتصبح عائلتها مؤلفة من 5 أفراد.
بيونسيه
هذا، وقد نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ وفي تعليقها عليها كتبت:"نود أن نشارككم سعادتنا وحبنا...نحن سعداء بأن عائلتنا ستكبر بفردين، شكراً لدعواتكم". يذكر أنّ لبيونسيه إبنة واحدة من زوجها جاي زي وتدعى "بلو إيفي" وتبلغ من العمر 4 سنوات.
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