السمراء بيونسيه تعلن عن حملها الثاني وتنتظر توأمًا

نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ

كشفت النجمة العالمية السمراء بيونسيه عن خبر سعيد لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت أنها تنتظر توأم من زوجها مغني الراب جاي زي لتصبح عائلتها مؤلفة من 5 أفراد.



بيونسيه



هذا، وقد نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ وفي تعليقها عليها كتبت:"نود أن نشارككم سعادتنا وحبنا...نحن سعداء بأن عائلتنا ستكبر بفردين، شكراً لدعواتكم". يذكر أنّ لبيونسيه إبنة واحدة من زوجها جاي زي وتدعى "بلو إيفي" وتبلغ من العمر 4 سنوات.