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فنانين فن عالمي السمراء بيونسيه تعلن عن حملها الثاني وتنتظر توأمًا

فنانين

السمراء بيونسيه تعلن عن حملها الثاني وتنتظر توأمًا
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السمراء بيونسيه تعلن عن حملها الثاني وتنتظر توأمًا

نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-04 19:02:22 A A

كشفت النجمة العالمية السمراء بيونسيه عن خبر سعيد لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت أنها تنتظر توأم من زوجها مغني الراب جاي زي لتصبح عائلتها مؤلفة من 5 أفراد.


بيونسيه

هذا، وقد نشرت بيونسيه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جريئة لها كشفت بها عن بطنها المنتفخ وفي تعليقها عليها كتبت:"نود أن نشارككم سعادتنا وحبنا...نحن سعداء بأن عائلتنا ستكبر بفردين، شكراً لدعواتكم". يذكر أنّ لبيونسيه إبنة واحدة من زوجها جاي زي وتدعى "بلو إيفي" وتبلغ من العمر 4 سنوات. 

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