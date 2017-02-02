كيف تكتب رسائل واتساب بدون لوحة المفاتيح؟

عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وإفتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز "مايكروفون" في لوحة المفاتيح.

تعلق الكثيرون بالهواتف الذكية ولا سيما في تطبيقات التراسل عبر الإنترنت، وصل لدرجة الإدمان، وقد يصاب البعض بالتعب من كثرة الكتابة. لكن هناك ميزة يجهلها كثيرون، تتيح كتابة الرسائل في " واتساب " دون إستخدام لوحة المفاتيح وبالاعتماد على الإملاء الصوتي.





صورة من لوحة المفاتيح داخل الواتساب



تتوفر الميزة في هواتف آيفون، والأجهزة الأخرى التي تعتمد على نظام iOS، وهي تعتمد على خاصية Siri للأوامر الصوتية التي توفرها أبل في أجهزتها منذ سنوات، لكنها أصبحت متوافقة مع اللغة العربية بعد ذلك.

وقبل التوجه إلى تطبيق واتساب لتجريب تلك الميزة، يجب أولا تفعيلها في هاتف آيفون عبر التوجه إلى الإعدادات "Settings" ثم عام "General"، وبعد ذلك اختيار لوحة المفاتيح "Keyboards"، وبعد ذلك تفعيل خيار "Enable Dictation" أي تفعيل الإملاء الصوتي.

عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وإفتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز "مايكروفون" في لوحة المفاتيح.

لو أردت إرسال رسالتك باللغة العربية، حول لوحة المفاتيح إلى النسخة العربية، ثم اضغط على زر المايكروفون في لوحة المفاتيح وابدأ التحدث لتلاحظ أن التطبيق يحول كلامك إلى نص عربي في خانة النص. يمكنك القيام بذات الخطوة إن أردت التحدث بالإنجليزية.

ملاحظة مهمة: لا يجب الخلط هنا بين رمز المايكروفون في واتساب المخصص لتسجيل رسائل صوتية، وبين ذات الرمز في لوحة المفاتيح والمخصص لتحويل الكلام إلى نص.