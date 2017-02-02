رجل: والدتي تحرضني على زوجتي وتنتقد تربيتها للأولاد وقد سئمت

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السلام عليكم زاور موقع العرب انا فعلا محتار وبين نارين، المشكلة أن والدتي تنتقد زوجتي بشكل مبالغ فيه وتحرضني عليها ولا تحب كيف تربي الاولاد وتعتقد أنه يجب ان نقسو عليهم اكثر، وانا عندما صارحت زوجتي بهذا الموضوع جن جنونها واصبحت تتصرف بشكل متناقض أمام والدتي، هذا الموضوع يثير قلقي كثيرا لاني لا احب المشاكل.

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