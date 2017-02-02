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مجتمع قصة من الحياة رجل: والدتي تحرضني على زوجتي وتنتقد تربيتها للأولاد وقد سئمت

مجتمع

رجل: والدتي تحرضني على زوجتي
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رجل: والدتي تحرضني على زوجتي وتنتقد تربيتها للأولاد وقد سئمت

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-04 07:38:16 A A

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السلام عليكم زاور موقع العرب انا فعلا محتار وبين نارين، المشكلة أن والدتي تنتقد زوجتي بشكل مبالغ فيه وتحرضني عليها ولا تحب كيف تربي الاولاد وتعتقد أنه يجب ان نقسو عليهم اكثر، وانا عندما صارحت زوجتي بهذا الموضوع جن جنونها واصبحت تتصرف بشكل متناقض أمام والدتي، هذا الموضوع يثير قلقي كثيرا لاني لا احب المشاكل.

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