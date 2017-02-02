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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك جاهزين للمغامرة؟ سلسة الألعاب الجديدة وقت المغامرة الآن في ماكدونالدز!

اسواق العرب

سلسة الألعاب الجديدة وقت المغامرة في ماكدونالدز!
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جاهزين للمغامرة؟ سلسة الألعاب الجديدة وقت المغامرة الآن في ماكدونالدز!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-02 12:18:29 A A

جديد في ماكدونالدز! سلسة الألعاب الجديدة "وقت المغامرة ADVENTURE TIME " – 16 لعبة ثنائية هدية مع كل وجبة هابي ميل!
ابدأوا المغامرة مع الألعاب الجديدة! كل لعبة مركبة من قسمين يمكن تبديلها بين الشخصيات المختلفة، وأيضًا يمكن تزيين اللعبة مع الملصقات المرفقة.
اجمعوا ألعاب سلسة "وقت المغامرة ADVENTURE TIME" مع كل وجبة هابي ميل!
لمشاهدة الألعاب
https://www.mcdonalds.co.il/ar/أولاد/ألعاب_الشهر
في الموقع الجديد www.mcdonalds.co.il/ar

 

 

 

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