جاهزين للمغامرة؟ سلسة الألعاب الجديدة وقت المغامرة الآن في ماكدونالدز!
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جديد في ماكدونالدز! سلسة الألعاب الجديدة "وقت المغامرة ADVENTURE TIME " – 16 لعبة ثنائية هدية مع كل وجبة هابي ميل!
ابدأوا المغامرة مع الألعاب الجديدة! كل لعبة مركبة من قسمين يمكن تبديلها بين الشخصيات المختلفة، وأيضًا يمكن تزيين اللعبة مع الملصقات المرفقة.
اجمعوا ألعاب سلسة "وقت المغامرة ADVENTURE TIME" مع كل وجبة هابي ميل!
لمشاهدة الألعاب
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