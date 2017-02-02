صور: فقاعة صابون ضخمة تسعى لدخول موسوعة غينيس!

شارك 275 شخصًا وسيارة في تحدٍ غريبٍ أجري في مدينة ملادا بوليسلاف بجمهورية التشيك، حيث حاولوا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال الوقوف في حلبة محاطة ومليئة بفقاعات الصابون لتشكيل فقاعة صابون عملاقة وتحقيق رقم قياسي عالمي.. تابعوا الصور!