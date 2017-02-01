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فنانين فن عالمي النجم العالمي جاستن بيبر يعتزل الفن.. مؤقتًا!

فنانين

النجم العالمي جاستن بيبر يعتزل الفن.. مؤقتًا!
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النجم العالمي جاستن بيبر يعتزل الفن.. مؤقتًا!

أوضح بيبر أنّه يتوقع من محبّيه أن يتفهمّوا قراره ورغبته بالإبتعاد لإمضاء فترة يسكنها الهدوء في أحضان الطبيعة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-02 23:46:04 A A

فاجأ النجم العالمي جاستن بيبر عشاقه ومحبيه حول العالم بخبر إعتزاله الفن مؤقتًا، حيث أعلن بير عن إبتعاده عن الساحة الفنية طيلة الفترة المقبلة، رغبةً منه بأخذ إستراحة من كل ما يحيط به من ضغوطات ومسؤوليات.


من اليسار - جاستن بيبر والمغني آشر في أحدث عرض غنائي لهما (يناير 2017)

وأوضح بيبر أنّه يتوقع من محبّيه أن يتفهمّوا قراره ورغبته بالإبتعاد لإمضاء فترة يسكنها الهدوء في أحضان الطبيعة، بحسب ما نقله مصدر مقرّب من النجم العالمي. 

وقال المصدر ايضًا إنّ "بيبر إتّخذ هذا القرار بعد سنة صاخبة بذل خلالها مجهودًا كبيرًا في الحفلات والجولات الغنائية التي قدّمها وكذلك على صعيد الأغنيات التي سجّلها والمقرر الإفراج عنها في وقت لاحق.

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