فكرة مبتكرة: 11000 دراجة هوائية مشتركة لمواطني الصين!

فكرة مبتكرة أطلقت في مدينة جينان، عاصمة مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، حيث تمّ وضع أكثر من 11000 دراجة هوائية مشتركة لجميع المواطنين هناك، يتم استخدامها من خلال نظام "تقاسم الدراجة" عبر الإنترنت، حيث يستطيع كل مواطن حجز دراجة لمدة معينة واستخدامها ومن ثم يعيدها إلى الموقف الخاص بالدراجات، علمًا أنّ هذه الفكرة جاءت كل لازمة السير والازدحام!