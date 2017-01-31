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ثقافة جنسية الزوج والزوجة الحب أسمى من التحديات وإذا كان بينكما ستتغلبان على كافة المشاكل

ثقافة جنسية

الحب أسمى من التحديات
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الحب أسمى من التحديات وإذا كان بينكما ستتغلبان على كافة المشاكل

العلاقة التي تخلو من التحديات، لا تعتبر سليمة أو صحيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-02-01 14:29:34 A A

لا توجد علاقة دون مشاكل زوجية، فهذا أمر طبيعي، والعلاقة التي تخلو من التحديات، لا تعتبر سليمة أو صحيّة، لذلك تعاملوا مع الأمور بصبر وعقل وعاطفة وضمير حيّ، حتى لا تبقى المشاكل عائقا بينكما، ولا تسمحا للإشكاليات بالسيطرة عليكم. حتى وإن وقع خلاف أو جدال، تذكرا أن الحب أقوى وأسمى ولا يمكن حل أكبر مشكلة إلا من خلال التواضع والمحبة التي بدورها تعني التنازل لأجل الآخر.



لا يوجد حب أكبر من الحب الذي يبذل فيه الفرد نفسه من أجل من يحب. وكيف لو كان الطرف الآخر الذي قررت الارتباط به طيلة أيام حياتك. فضّل الحب على الكراهية، والمسامحة على البغض، ولا تبقي شيئا محصورا في قلبك صارح الحبيب وتغلب معه على مواجهة كافة التحديات التي تحيط بكما.

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