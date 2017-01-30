2017 Honda Civic تزيد جمالا ورونقًا على الشارع

النسخة الأوروبية من السيارة تأتي اسرع وبإحساس رياضي في التوجيه

تأتي سيارة 2017 Honda Civic بموديل جديد وأعرض بواقع 30 مم وأطول بـ136 مم وأكثر انخفاضاً بواقع 20 مم عن السابق، فيما تؤكد هوندا أنه الموديل الأكثر رياضية من السيارة. كما زادت صلابة شاسيه السيارة بنسبة 52% مع تعليق خلفي متعدد الوصلات جديد واطارات فرعية وممتصات صدمات قابلة للتكيف لجعل السيارة أكثر رياضية.







كما تم تخفيض ارتفاع مقعد السائق بواقع 35 مم عن السابق. النسخة الأوروبية من السيارة تأتي اسرع وبإحساس رياضي في التوجيه. وستأتي السيارة بمحرك سعة 1 لتر جديد ثلاثي الأسطوانات بقوة 127 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن.متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وتستهلك السيارة 4.7 لتر100 كم وتولد انبعاثات بواقع 106 جمكم مع الناقل CVT. كما تأتي مع محرك 1.5 لتر رباعي الاسطوانات Vtec بشاحن توربيني.