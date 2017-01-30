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معلومات الابراج أخبار الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت والجوزاء الأسوأ لها

معلومات الابراج

الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت
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الرجل العذراء هو الحبيب الأنسب للمرأة الحوت والجوزاء الأسوأ لها

المرأة الحوت تعشق المشاركة وتحب مساعدة الناس، وتميل إلى المشاركة في العلاقات الاجتماعية وتكره الوحدة 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-02-03 14:27:14 A A

يُعرف مواليد برج الحوت بخيالهم الواسع واحساسهم المرهف، كما أنهم أصحاب شخصية عاطفية ولطيفة وغير أنانية البتّة. إن كنت من مواليد هذا البرج وأردت أن تتعرفي الى الشريك المناسب لك، فتابعي قراءة هذا المقال.


صورة توضيحية

المرأة الحوت تعشق المشاركة وتحب مساعدة الناس، وتميل إلى المشاركة في العلاقات الاجتماعية وتكره الوحدة وتفضل أن تبقى بجانب شريك حياتها في كافة المواقف، رغم أنها وعند شعورها بالحزن تشعر بعدم الثقة والإكتئاب وتبتعد عن الناس وتنعزل. واستنادًا على صفاتها هذا يمكن القول أنّ أفضل حبيب وشريك للمرأة من برج الحوت هو العذراء والأسوأ لها هو الجوزاء.  

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