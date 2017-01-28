خلطات تساهم في تأخير ظهور الشيب

قد يكون ظهور الشيب لدى بعض الأشخاص أمرًا غير مستحب ولكن لا يمكن لأحد التهرب منه لأنّه أمر مفروغ والجميع سيمرّ بالمرحلة التي يبدأ الشيب بها بالظهور، ولكن يمكن العمل على تخفيفه أو تأخير ظهوره، من خلال استخدام خلطات الأعشاب الطبيعية، من موقع العرب.كوم اليوم سنقدّم لكم أفضل هذه الخلطات تعرفوا معنا عليها:



صورة توضيحيّة

الخلطة الأولى:

خلطة جوز الهند وأوراق الكاري

يجب غلي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لبعض الدقائق، ثمّ ترك الخلطة إلى أن يتحوّل لون الأوراق إلى اللون الأسود، ويتمّ فصل الزيت عن الأوراق بعد أن تبرد الخلطة وضع الزيت على الشعر أكثر من مرة، ويُفضّل وضعه قبل النوم ويغسل الشعر بشامبو الأعشاب.





الخلطة الثانية:

خلطة زيت اللوز وعصير الليمون

يجب خلط ملعقتين من زيت اللوز، مع ثلاث ملاعق من عصير الليمون. وضع الخلطة على فروة الشعر لمدة نص ساعة، ويعدها يغسل الشعر بالشامبو.



الخلطة الثالثة:

خلطة عصير الليمون والبصل

يتم خلط ثلاث ملاعق من عصير البصل، مع ما يقابله من عصير الليمون، ثمّ وضع الخلطة على الشعر لمدة نص ساعة، ويغسل الشعر بالشامبو مع الحرص على تكرار استخدام هذه الخلطة إلى أن يتحسّن الشعر.