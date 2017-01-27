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رحلة مصورة الى فريدريكستاد النرويجية
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رحلة مصورة سريعة الى فريدريكستاد النرويجية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-02-01 14:35:10 A A

فريدريكستاد هي مدينة وبلدية في مقاطعة أوستفول، النرويج وكانت تُسمى سابقا فريدريك تاون. تأسست المدينة في عام 1567 من قبل الملك فريدريك الدنمارك الثاني، وأنشأ البلدية في 1 يناير 1838. تم دمج بلدية جليمين الريفية مع فردريكشتاد في 1 يناير 1964. تم دمج البلديات الريفية بورج، Onsøy، Kråkerøy، و Rolvsøy مع فردريكشتاد في 1 يناير 1994.

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