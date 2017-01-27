رحلة مصورة سريعة الى فريدريكستاد النرويجية

فريدريكستاد هي مدينة وبلدية في مقاطعة أوستفول، النرويج وكانت تُسمى سابقا فريدريك تاون. تأسست المدينة في عام 1567 من قبل الملك فريدريك الدنمارك الثاني، وأنشأ البلدية في 1 يناير 1838. تم دمج بلدية جليمين الريفية مع فردريكشتاد في 1 يناير 1964. تم دمج البلديات الريفية بورج، Onsøy، Kråkerøy، و Rolvsøy مع فردريكشتاد في 1 يناير 1994.