رحلة مصورة سريعة الى فريدريكستاد النرويجية
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فريدريكستاد هي مدينة وبلدية في مقاطعة أوستفول، النرويج وكانت تُسمى سابقا فريدريك تاون. تأسست المدينة في عام 1567 من قبل الملك فريدريك الدنمارك الثاني، وأنشأ البلدية في 1 يناير 1838. تم دمج بلدية جليمين الريفية مع فردريكشتاد في 1 يناير 1964. تم دمج البلديات الريفية بورج، Onsøy، Kråkerøy، و Rolvsøy مع فردريكشتاد في 1 يناير 1994.
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