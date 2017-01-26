إصابة رجل إثر تعرّضه للدهس على شارع 85

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 18:09 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة آشر حول إصابة شخص إثر تعرّضه للدهس من قِبل سيارة على شارع رقم 85 في كرميئيل"، وفقًا للبيان.