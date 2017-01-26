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النّاصرة: بنك هبوعليم يوزّع 10 جوائز للفائزين في مسابقة الكاتب الصغير

خلال الاحتفال تمّ توزيع كتاب يَجمع القصص العشر الفائزة في المسابقة وجهاز تابليت على الفائزين

محمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة:



أنوّه انه يمكننا ايضًا دخول تجربة جديدة وهي أن تكون هنالك مُنافسة ما بين الطلاب العرب والطلاب اليهود في مجال القراءة والكتابة وعلى هذا الاساس نعمل على تحفيز طلابنا على نمو مهاراتهم وأفكارهم

جولان شيرمن مدير قطاع الخدمات المصرفية:



نبارك لجميع الفائزين بهذه المسابقة للسنة الخامسة على التوالي ضمن مشروع "إقرأ تنجح" التي تُقام بدعم من بنك هبوعليم وذلك بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والكتابة

البروفيسور فاروق مواسي:



هذا الكتاب من أجمل الكتب التي رأيتها في مكاتب الاطفال كما وأوجّه رسالة لجميع الطلاب الصغار بأن القراءة شيء مهم بالاضافة للكتابة كما قال شكسبير إقرأ ثم إقرأ ثم إقرأ

نبيل توتري المدير المسؤول عن بنك هبوعليم في الوسط العربي:



مشروع "إقرأ تنجح" وهو مشروع لمعرض كتاب الذي نقيمه في المجتمع العربي والذي يجمع 26 بلدة عربية ومن خلال هذا المعرض نعمل على تخفيض الاسعار على الكتب وشرائها بمبلغ 10 شيكل



في هذه السنة قمنا بمبادرة جديدة وهي "الكاتب الصغير لعام 2016" وهدفنا ليس فقط بأن يقوموا الطلاب بالقراءة وإنما أيضًا بالكتابة وقمنا بطباعة هذه الكتب بـ1500 نسخة وسنقوم بتوزيعها

النّاصرة: بنك هبوعليم يوزّع 10 جوائز للفائزين في مسابقة الكاتب الصغير أقيم بعد ظهر اليوم الخميس، حفل إطلاق كتاب مسابقة الكاتب الصغير لعام 2016 والذي يُقام

من: نزار عليمي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-26 19:47:03 A نشر: 2017-01-26 19:47:03 A