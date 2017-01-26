النّاصرة: بنك هبوعليم يوزّع 10 جوائز للفائزين في مسابقة الكاتب الصغير
خلال الاحتفال تمّ توزيع كتاب يَجمع القصص العشر الفائزة في المسابقة وجهاز تابليت على الفائزين
محمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة:
أنوّه انه يمكننا ايضًا دخول تجربة جديدة وهي أن تكون هنالك مُنافسة ما بين الطلاب العرب والطلاب اليهود في مجال القراءة والكتابة وعلى هذا الاساس نعمل على تحفيز طلابنا على نمو مهاراتهم وأفكارهم
جولان شيرمن مدير قطاع الخدمات المصرفية:
نبارك لجميع الفائزين بهذه المسابقة للسنة الخامسة على التوالي ضمن مشروع "إقرأ تنجح" التي تُقام بدعم من بنك هبوعليم وذلك بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والكتابة
البروفيسور فاروق مواسي:
هذا الكتاب من أجمل الكتب التي رأيتها في مكاتب الاطفال كما وأوجّه رسالة لجميع الطلاب الصغار بأن القراءة شيء مهم بالاضافة للكتابة كما قال شكسبير إقرأ ثم إقرأ ثم إقرأ
نبيل توتري المدير المسؤول عن بنك هبوعليم في الوسط العربي:
مشروع "إقرأ تنجح" وهو مشروع لمعرض كتاب الذي نقيمه في المجتمع العربي والذي يجمع 26 بلدة عربية ومن خلال هذا المعرض نعمل على تخفيض الاسعار على الكتب وشرائها بمبلغ 10 شيكل
في هذه السنة قمنا بمبادرة جديدة وهي "الكاتب الصغير لعام 2016" وهدفنا ليس فقط بأن يقوموا الطلاب بالقراءة وإنما أيضًا بالكتابة وقمنا بطباعة هذه الكتب بـ1500 نسخة وسنقوم بتوزيعها
أقيم بعد ظهر اليوم الخميس، حفل إطلاق كتاب مسابقة الكاتب الصغير لعام 2016 والذي يُقام للسنة الخامسة على التوالي، وذلك في مكتبة ابو سلمى في الناصرة، وتمّ ذلك بحضور الطلاب الفائزين في المسابقة وأهاليهم، وبحضور نبيل توتري المدير المسؤول عن بنك هبوعليم في الوسط العربي،، وجولان شيرمن مدير قطاع الخدمات المصرفية، والبروفيسور فاروق مواسي ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، وسامية بصول مديرة قسم دائرة المعارف في بلدية الناصرة، ومحمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة، والمحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة لدعم الاشخاص مع إعاقة، وأمين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو.
كما ويهدف هذا المشروع الى تشجيع الاطفال على القراءة والكتابة ضمن "إقرأ تنجح" خاصة في عصر العولمة والتكنولوجيا، وخلال الاحتفال تمّ توزيع كتاب يَجمع القصص العشر الفائزة في المسابقة وجهاز تابليت على الفائزين.
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع البروفيسور فاروق مواسي محاضر في اكاديمية القاسمي ورئيس لجنة تحكيم مسابقة مشروع الكاتب الصغير لعام 2016، قال: "هذ المسابقة تعتبر للاطفال عن القصة والكتابة المستقلة التي يكتبها الاطفال من صف الثالث وحتى الصف السادس، وتقدّم الى هذه المسابقة نحو 80 طالبًا وكانت هنالك كتابات رائعة جدًا، كما وتشكّلت لجنة تحكيم من أربعة اشخاص كاتبان وكاتبتان وكنتُ انا رئيس لجنة التحكيم وقمنا بمراجعة جميع القصص والمواد التي تلقيناها من الطلاب المشاركين ورأينا ان هنالك يستحقون شعرة أشخاص للحصول على جائزة بنك هبوعليم وأصدرنا من هذه المجموعات العشر قصص كتابًا خاصًا في هذه المناسبة، وهذا الكتاب من أجمل الكتب التي رأيتها في مكاتب الاطفال، كما وأوجّه رسالة لجميع الطلاب الصغار بأن القراءة شيء مهم بالاضافة للكتابة كما قال شكسبير إقرأ ثم إقرأ ثم إقرأ".
صور خلال توزيع الجوائز على المتسابقين
وفي حديث آخر مع نبيل توتري المدير المسؤول عن بنك هبوعليم في الوسط العربي، قال: "للسنة الخامسة على التوالي يقوم بنك هبوعليم بمشروع "إقرأ تنجح" وهو مشروع لمعرض كتاب الذي نقيمه في المجتمع العربي والذي يجمع 26 بلدة عربية، ومن خلال هذا المعرض نعمل على تخفيض الاسعار على الكتب وشرائها بمبلغ 10 شيكل، وفي هذه السنة قمنا بمبادرة جديدة وهي "الكاتب الصغير لعام 2016".
وأضاف قائلا: "هدفنا ليس فقط بأن يقوموا الطلاب بالقراءة وإنما أيضًا بالكتابة، وتقدم ما يقارب 80 طالبًا لكتابة قصة ومن بينهم تم إختيار 10 أشخاص لتتويجهم في هذه المسابقة، ونهدف دائمًا لدعمهم ودعم افكارهم ومجهودهم، كما وقمنا بطباعة هذه الكتب بـ1500 نسخة وسنقوم بتوزيعها، واليوم إحتفلنا بإصدار هذا الكتاب المميز بالاضافة لتوزيع جهاز تابليت للفائزين في المسابقة".
أمّا محمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة، صرّح قائلا: "نفتخر اليوم بهذا المشروع المميز ومسابقة الكاتب الصغير، كما وأهنئ بإسمي واسم رئيس بلدية الناصرة على نجاح هذا المشروع وتعاون ودعم بنك هبوعليم لأطفالنا خاصة وللوسط العربي عامة، كما وأنوّه انه يمكننا ايضًا دخول تجربة جديدة وهي أن تكون هنالك مُنافسة ما بين الطلاب العرب والطلاب اليهود في مجال القراءة والكتابة وعلى هذا الاساس نعمل على تحفيز طلابنا على نمو مهاراتهم وأفكارهم وإبداعاتهم لتطويرهم ووصولهم نحو مستقبل أفضل وأرقى. وأهنئ جميع الفائزين وايضًا أهاليهم على دعمهم وحثهم على القراء والكتابة منذ صغرهم".
وتحدّث جولان شيرمن مدير قطاع الخدمات المصرفية، قائلا: "نبارك لجميع الفائزين بهذه المسابقة للسنة الخامسة على التوالي ضمن مشروع "إقرأ تنجح" التي تُقام بدعم من بنك هبوعليم وذلك بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والكتابة ومواصلة العلم ليكون لهم مستقبل افضل، كما ويقوم بنك هبوعليم دائمًا بدعم هذه المشاريع الرائدة في المجتمع العربي خاصة وفي البلاد عامة، علمًا انه شارك في هذه المسابقة ما يقارب 8 آلاف طالب وطالبة وبعدها تم إختيار 80 طالبًا وطالبة وفي النهاية تمّ إختيار 10 فائزين في هذه المسابقة".