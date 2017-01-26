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فنانين فن عالمي مصادر تؤكد إنفصال سكارليت جوهانسون عن زوجها سرًا

فنانين

مصادر تؤكد إنفصال سكارليت جوهانسون عن زوجها
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مصادر تؤكد إنفصال سكارليت جوهانسون عن زوجها سرًا

 

 مجلة "بيبول" الأميركية :

جوهانسون انفصلت عن زوجها الصيف الماضي بسبب اختلاف نمط الحياة بينهما وعدم قدرتهما على التفاهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2017-01-26 18:28:38 A A

قالت مجلة "بيبول" الأميركية إنّ النجمة العالمية سكارليت جوهانسون قد انفصلت سراً عن زوجها الفرنسي رومان ديورك. ويشار إلى أنّ تقارير حول الانفصال انتشرت بعد ظهور النجمة بولاية نيويورك الاميركية الأربعاء الماضي بدون خاتم الزواج.


سكارليت جوهانسون

ووفقًا للمجلة الأميركية فإنّ جوهانسون انفصلت عن زوجها الصيف الماضي بسبب اختلاف نمط الحياة بينهما وعدم قدرتهما على التفاهم.

بشار أخيرًا إلى أنّ جوهانسون كانت قد تزوجت من رومان منذ عامين وأنجبت منه طفلتها "روز" بعد زواجها الأول من النجم العالمي رايان رينولدز.

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