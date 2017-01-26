منخفض جوّي مصحوب بأمطار غزيرة ابتداءً من الليلة وتحذيرات من سيول وفيضانات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

سيتمّ نشر قوات معززة وبالذات قوات شرطة السير والمرور، تركيزًا على محاور الطرق الرئيسية والمكتظة ومناطق الخطر

ستقوم الشرطة بإغلاق محاور طرق محورية ومؤدية أمام حركة السير والمرور في المنطقة بحسب الضرورة بين الحين والآخر

نوصي كافة افراد الجمهور بالتوجة الى بدالة الشرطة المركزية رقم 100 للحالات الطارئة وكذلك الى رقم بدالة معلومات الشرطة المركزية على رقم 110 لاي من التوجهات والاستفسارات

حذّرت الارصاد الجوية من خطر تشكّل سيول وفيضانات في الأودية والمناطق ال منخفض ة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات، في أعقاب منخفض جوّي حادّ يصل البلاد إبتداءً من الليلة، حيث سيكون مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًّا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع تساقط أمطار في مختلف أنحاء البلاد.



صورة أرشيفية

هذا ومن المتوقع أنّ تشهد حالة الطقس، يوم غدٍ الجمعة، انخفاضًا آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي، قبل انخفاضها أكثر يوم السبت المقبل 28.01.2017، حيث أنّ الطقس يوم السبت سيكون شديد البرودة ويتوقّع تساقط المطر في البلاد بالذات في الشمال والمناطق المرتفعة.

استعدادت خاصة للشرطة

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان ولت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّه:"على ضوء المنخفض الجوي وحالة الطقس الشتوية الماطرة والعاصفة المتوقعة خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري، الموافق الجمعة والسبت، وذلك في شتى انحاء البلاد ووفقا لتوقعات مديرية الارصاد الجوية فقد انتهت الشرطة من وضع كافة ترتيباتها وتعزيزاتها وتجهيزاتها التي تشمل نشر قواتها المعززة، وبالذات قوات شرطة السير والمرور، تركيزًا على محاور الطرق الرئيسية والمكتظة ومناطق الخطر، إلى جانب عملها مع باقي جهات الانقاذ والطوارىء حفاظا على السلامة العامة"، بحسب البيان.

وأضاف بيان الشرطة:"هذا، وسوف تقوم الشرطة بالعمل انسجاما مع حالة الرؤية وظروف الطرق، تركيزًا على تلك التي قد تشهد سقوط أشجار وغيرها في بعض الاماكن، وبالتالي قد تسد الشارع وكذلك تلك التي قد يتكون فيها جرف أو سيول خطرة وغيرها من الاضرار الطبيعية، بحيث ستقوم الشرطة بإغلاق محاور طرق محورية ومؤدية أمام حركة السير والمرور في المنطقة بحسب الضرورة، بين الحين والاخر تحسبا وحرصا على سلامة سائر افراد الجمهور والسائقين، وذلك حتى معالجة كافة ضرورياتها"، وفقًا للشرطة. واختتمت الشرطة بيانها:"هذا، ونوصي عموم جمهور السائقين بالحرص والتقيّد بأنظمة القيادة الآمنة وملائمة السرعة مع حال الطريق وظروف الرؤية والسفر، وكذلك التقيّد بقوانين القيادة المختلفة والسلامة العامة والانضباط وصلاحية المركبات. هذا ونوصي كافة افراد الجمهور بالتوجة الى بدالة الشرطة المركزية رقم 100 للحالات الطارئة وكذلك الى رقم بدالة معلومات الشرطة المركزية على رقم 110 لاي من التوجهات والاستفسارات ذات الصلة بالطرقات وما إلى ذلك"، إلى هنا بيان الشرطة.