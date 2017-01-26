حادث طرق على شارع 90 قرب عميعاد

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ حادث طرق وقع، عصر اليوم الخميس، على شارع 90 قرب مفرق عميعاد بين سيارتين خصوصيتين، واسفر عن عدة إصابات بينها خطيرة. هذا، وقد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"طواقم الاسعاف في من مركز "يردين" وصلت إلى مكان الحادث، وقدّمت العلاج الطبي لعدد من المصابين، بينهم مصاب (50 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة، وتمّ نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج"، بحسب البيان.