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رياضة وشباب رياضة محلية طلال دراوشة يراقب الحكام ضمن تصفيات أمم أوروبا 2018

رياضة وشباب

قرى المرج طلال دراوشة يراقب الحكام ضمن تصفيات أمم أوروبا 2018
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طلال دراوشة يراقب الحكام ضمن تصفيات أمم أوروبا 2018

طلال دراوشة يشغل مناصب عديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 17:01:14 A A

يتولى مدير اللجنة المهنية في اتحاد الحكام، المهندس طلال دراوشة مهمة تعيين ومراقبة الحكام ضمن تصفيات أمم أوروبا 2018 داخل الصالات، حيث تجرى مباريات التصفيات في فارنا البلغارية، بمشاركة منتخبات انجلترا، مالطا، ألبانيا والبلد المضيف. ويشارك الحكام من استونيا، مقدونيا، بولندا وهولندا.


طلال دراوشة

وانطلقت التصفيات أمس الأول الثلاثاء وتستمر حتى يوم غد الجمعة. ويشغل طلال دراوشة مناصب عديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، خاصة بما يتعلق بالكرة داخل الصالات.

 

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