إصابة شخص خلال تنفيذ عملية دهس على شارع 436 قرب معسكر عوفر

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أنه "قرابة الساعة 14:15 تلقى اسعاف لواء القدس، بلاغا حول دهس شخص واصابته بجروح طفيفة، من قبل سيارة وذلك خلال تنفيذ عملية دهس على الأرجح عند شارع رقم 436 قرب معسكر عوفر" وفقا للبيان.

وقالت مصادر اسرائيلية إن "حارس أمن أصيب بجروح طفيفة في قدمه بعد محاولته فحص سائق لم يتجاوب معه وزاد من سرعته، فيما رد الحراس بإطلاق الرصاص على عجلات السيارة ما أدى الى توقفها، دون اصابة سائقها" بحسب المصادر.



