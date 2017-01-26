اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إصابة شخص خلال تنفيذ عملية دهس على شارع 436 قرب معسكر عوفر

أخبار

القدس والقضاء إصابة شخص خلال تنفيذ عملية دهس على شارع 436
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة شخص خلال تنفيذ عملية دهس على شارع 436 قرب معسكر عوفر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 14:55:51 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أنه "قرابة الساعة 14:15 تلقى اسعاف لواء القدس، بلاغا حول دهس شخص واصابته بجروح طفيفة، من قبل سيارة وذلك خلال تنفيذ عملية دهس على الأرجح عند شارع رقم 436 قرب معسكر عوفر" وفقا للبيان.

وقالت مصادر اسرائيلية إن "حارس أمن أصيب بجروح طفيفة في قدمه بعد محاولته فحص سائق لم يتجاوب معه وزاد من سرعته، فيما رد الحراس بإطلاق الرصاص على عجلات السيارة ما أدى الى توقفها، دون اصابة سائقها" بحسب المصادر.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فرنسيس يساند مشاركي أراب آيدول في بيروت! | [275 قراءة]
2 فيلم Raaz Reboot مترجم 2016 جودة عالية | [241 قراءة]
3 اعتقال 27 مشتبهًا بينهم عرب بتشكيل عصابة | [191 قراءة]
4 فيلم Jackie 2016 مترجم للعربية اونلاين | [188 قراءة]
5 هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان | [177 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب