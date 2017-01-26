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رياضة وشباب رياضة عالمية بوروسيا دورتموند الألماني يبدي إستعداده التخلي عن أوباميانج

رياضة وشباب

رئيس دورتموند يؤكد إستعداده التخلي عن أوباميانج
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بوروسيا دورتموند الألماني يبدي إستعداده التخلي عن أوباميانج

أكد هاينز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي في تصريح صحفي بأن دورتموند لن يقف في طريق أوباميانج خلال الصيف المقبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-26 16:41:29 A A

أبدى بوروسيا دورتموند الألماني استعداده للاستماع إلى العروض الجادة التي تصل مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مطالباً في ذات الوقت الأندية الراغبة بالتعاقد معه تقديم عروضها خلال الفترة المقبلة.


بيير إيميريك أوباميانج

وأكد هاينز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي في تصريح صحفي بأن دورتموند لن يقف في طريق أوباميانج خلال الصيف المقبل، لذلك لمح حول ضرورة أن تتقدم الأندية الطامحة بضمه بالعروض الجيدة له.

وقال فاتسكه في تصريح صحفي: "في حال تلقينا عرض لفسخ عقد أوباميانج فسوف نقوم بدراسته. هذا الأمر يعتمد على المكان الذي أتى منه العرض، مثل أن يكون من قريغستان أو الصين أو مكان آخر".

وأضاف: "لا نشعر بأي ضغط، تماماً مثلما فعلنا مع ماتس هاملز وهنريك مخيتاريان. عقده ما زال مستمراً حتى عام 2020 وحتى اللحظة الحالية لا يوجد الكثير من العروض مقدمة له. حينما تصل العروض من أجله، حينها سوف نجلس معه ونتناقش حولها".

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