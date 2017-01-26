تجديد اعتماد كلية غرناطة من قبل لجنة اجازة المرافعين الشرعيين

الدكتور طه امارة:



تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الخطوات الكثيرة في مسيرة كلية غرناطة الداعمة للعلم والمعرفة

عمم مكتب جلال بنا، بيانا ورد فيه: "تعلن كلية غرناطة عن تجديد اعتمادها من قبل لجنة اجازة المرافعين الشرعيين وادارة المحاكم الشرعية، وذلك استمراراً مع النهج الداعم للمعرفة والتقدم العلمي والمهني لطلابها. وتتيح هذه الاجازة للمحامين وطلاب الشريعة والدراسات الاسلامية من التقدم للامتحان والحصول على رخصة المرافعة الشرعية، وأكّد الدكتور طه امارة على حرصه لخدمة طلابنا وطالبتنا ومواصلة مسيرة التطوير في كافة المجالات التعليمية. حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الخطوات الكثيرة في مسيرة كلية غرناطة الداعمة للعلم والمعرفة" وفقا للبيان.