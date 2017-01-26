الشرطة: شاحنة تصطدم بعشرات السيارات في تل ابيب والسائق يهرب

جاء في البيان:



بلغ عدد السيارات نحو 20 سيارة دون وقوع إصابات بشرية، حيث قام السائق بالفرار من المكان

عممت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة بيانا، ورد فيه: "إرتطمت شاحنة بعد ظهيرة اليوم الخميس في تل ابيب، بعشرات السيارات المركونة على جانب شارع شطراوس في المدينة، والذي بلغ عددهم نحو 20 سيارة دون وقوع إصابات بشرية، حيث قام السائق بالفرار من المكان" وفقًا للبيان.





من المكان -تصوير الشرطة



وأضاف: "هذا وتواصل الشرطة أعمال البحث الواسعة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات بما في ذلك الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد، إذا ما إستبعدت الشرطة أن تكون الخلفية قومية" .