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فنانين فن عربي ناصيف زيتون يتألق في العاصمة السويدية ستوكهولم

فنانين

ناصيف زيتون يتألق في العاصمة السويدية ستوكهولم
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ناصيف زيتون يتألق في العاصمة السويدية ستوكهولم

الحضور الحاشد تخطّى الخمسة آلاف شخصاً وتراوح سعر البطاقة من ال 40 إلى 4000 دولار أميركي يعود ريعه لمساعدة الأطفال المحتاجين من سوريا ولبنان والعراق

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 14:55:51 A A

عمم مكتب الفنان ناصيف زيتون ، بيانا ورد فيه: "شهدت العاصمة السويد ية ستوكهولم ، مساء السبت الفائت في 21 من كانون الثاني/ يناير مهرجان We Are One Galan الذي يحمل رسالة خيرية تحت شعار "مكان لنجتمع ولنظهر أننا نحن البشر ننتمي إلى بعضنا البعض، بغضّ النظر عن الإختلافات الأخرى"، وفي هذه التظاهرة للعمل الخيري والإنساني التي تعتبر الأكبر في أوروبا، أحيا النجم ناصيف زيتون حفلاً غنائيّاً في ستاد "Friends Arena" وهو الملعب الرسمي المعتمد من منتخب السويد لكرة القدم".


وتابع البيان: "ناصيف زيتون هو النجم العربي الوحيد الذي شارك في هذا الحدث الأوروبي الضخم إلى جانب نخبة من النجوم السويديين والأوروبيين وبمشاركة سبع جمعيّات خيريّة من بينها Global Gift Foundation التي تمثّلها النجمة العالميّة إيفا لونغوريا والممثّلة الإسبانيّة ماريا برافو. الحضور الحاشد تخطّى الخمسة آلاف شخصاً وتراوح سعر البطاقة من ال 40 إلى 4000 دولار أميركي يعود ريعه لمساعدة الأطفال المحتاجين من سوريا ولبنان والعراق، وانقسم الجمهور بين عربي وأوروبي إجتمعوا كلّهم على حبّ العطاء والخير والقبول بحق الإختلاف وتقبّل الآخر مهما كان انتماؤه أو عرقه. اختتم ناصيف الحفل وقلب الأجواء رأساً على عقب وأشعل الحماس لدى الجمهور العربي والأوروبي بحيث علا التصفيق الحار وتهافتت الناس أمام المسرح لرؤيته.

وخلال المهرجان تمّ تكريم ناصيف زيتون والشيخة هند القاسمي من الإمارات العربية المتحدة والدكتورة رهاب بيطار سفيرة الأمم المتحدة وجرّاح التجميل الأميركي إيمانويل ديلاكروز، الممثل مصطفى الخاني والمصمم العربي العالمي آدم عفارة الذي سبق وأن تعاون مع أبرز النجوم العالميين مثل بيونسي على صعيد تصاميم "الكليبات". وغادر ناصيف زيتون استوكهولم بعد أن أجرى عدداً من المقابلات أعرب فيها عن فرحته بهذه المشاركة التي ستسعد الكثير من أطفال سوريا ولبنان والعراق عبر الريع الذي سيعود لمساعدتهم شاكراً القيمين على We Are One على تكريمهم له وواعداً بمزيد من المشاركات الإنسانيّة التي تعطي للنجاح طعماً آخر" إلى هنا نص البيان.

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