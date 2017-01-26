مولر: لام قادر على العمل كمدير رياضي للبافري وسينجح بشكل كبير

مولر:



لم أسمع لام يقول إنه يريد أن يصبح المدير الرياضي، ولكنني أعلم جيدا أن هذا الأمر في الحسبان

يرى توماس مولر أنّ قائد بايرن ميونيخ فيليب لام يمكنه أن يؤدي دور المدير الرياضي للنادي البافاري بنجاح كبير، إذا قرر الموافقة على تولي المنصب عقب الاعتزال.





توماس مولر وفيليب لام

وقال مولر لصحيفة "سقراطس" الألمانية: "لم أسمع لام يقول إنه يريد أن يصبح المدير الرياضي، ولكنني أعلم جيدا أن هذا الأمر في الحسبان". وتابع مولر: "هو يعرف الجميع هنا منذ وقت طويل بالفعل، ويعلم كيف يعمل النادي وتلك ميزة كبيرة. بالتأكيد لام شخص قادر على العمل كمدير رياضي، فهو جاد للغاية ولديه عقلية متطلعة للأمام".

ومن المتوقع أن يعتزل فيليب لام صاحب الـ33 عاما بنهاية الموسم، ومن المنتظر أن يتولى منصبا إداريا في الفريق البافاري. ويذكر أن فيليب لام كان في طفولته يرغب في أن يصبح خبازًا، قبل أن يتخذ طريقه إلى عالم كرة القدم.