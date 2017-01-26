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أخبار سياسة درعي يقرر: استيعاب 100 طفل سوري في اسرائيل ومنحهم الجنسية والحقوق

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درعي يقرر: استيعاب 100 طفل سوري في اسرائيل
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درعي يقرر: استيعاب 100 طفل سوري في اسرائيل ومنحهم الجنسية والحقوق

 بحسب الخطة فإنه وخلال 3 الشهور الاولى لمكوثهم في اسرائيل سيتم ايوائهم ضمن مدرسة داخلية وبعدها سيتنقلون الى مؤسسات وزارة التربية والتعليم 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-26 13:35:24 A A

أفادت القناة العاشرة أنه ولأول مرة في اسرائيل سيتم استيعاب 100 طفل سوري لاجئ من الحرب الاهلية في سوريا، حيث صادق وزير الداخلية اريه درعي على خطة استيعاب الاطفال اليتامى علمًا أن الاجراءات لم تنفذ بعد لكنه تم اتخاذ القرار.


أطفال سوريا- صورة توضيحية

بحسب الخطة فإنه وخلال 3 الشهور الاولى لمكوثهم في اسرائيل سيتم ايوائهم ضمن مدرسة داخلية وبعدها سيتنقلون الى مؤسسات وزارة التربية والتعليم وممكن أن يعثر البعض منهم على عائلات أمينة، كما وسيمكث الاطفال في اسرائيل وسيحصلون على المواطنة حيث سيحصلون على هوية وجواز سفر وسيكونون مواطنين عاديين.

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