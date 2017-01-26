اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار أمر حظر نشر بقضيتي القتل واطلاق النار في حيفا

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أمر حظر نشر بقضيتي القتل واطلاق النار في حيفا


نشر: 2017-01-26 12:46:47 A A
قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّه:"منعًا لأي إلتباس، أوضح أنّه وإستمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف اطلاق العيارات النارية التي اسفرت عن مقتل المواطن غاي كفري من نيشرـ واصابة المواطن يحيئيل ايلوز من مجدال هعيمق بجروح متوسطة، وذلك في واقعتين منفصلتين متتابعتين تمّ تنفيذهما في حيفا يوم 03.01 الجاري، فإنّ التحقيقات ما زالت جارية تحت ظلال أمر حظر نشر حول اي من تفاصيل التحقيقات وبينات هوية المشتبهين الشخصية، وكذلك حول أي من القرائن التي من شأنها التعريف عنها، وهو ساري المفعول حتى نهار يوم 01.02 المقبل"، بحسب الشرطة.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناشط علي سروجي يناشد أهل المزرعة لمحاربة السرطان | [322 قراءة]
2 مشادات كلامية بين أردان والنواب العرب في الكنيست | [297 قراءة]
3 فرنسيس يساند مشاركي أراب آيدول في بيروت! | [203 قراءة]
4 فيلم Raaz Reboot مترجم 2016 جودة عالية | [187 قراءة]
5 اعتقال 27 مشتبهًا بينهم عرب بتشكيل عصابة | [177 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب