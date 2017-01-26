أمر حظر نشر بقضيتي القتل واطلاق النار في حيفا

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّه:"منعًا لأي إلتباس، أوضح أنّه وإستمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف اطلاق العيارات النارية التي اسفرت عن مقتل المواطن غاي كفري من نيشرـ واصابة المواطن يحيئيل ايلوز من مجدال هعيمق بجروح متوسطة، وذلك في واقعتين منفصلتين متتابعتين تمّ تنفيذهما في حيفا يوم 03.01 الجاري، فإنّ التحقيقات ما زالت جارية تحت ظلال أمر حظر نشر حول اي من تفاصيل التحقيقات وبينات هوية المشتبهين الشخصية، وكذلك حول أي من القرائن التي من شأنها التعريف عنها، وهو ساري المفعول حتى نهار يوم 01.02 المقبل"، بحسب الشرطة.