شاركوا في حملة الخزانة من تنوفا واربحوا جوائز قيمة

نشتري من تشكيلة منتجات الحليب المشاركة في الحملة ويمكننا الفوز بجوائز بقيمة عشرات آلاف الشواقل

سيعمل موقع الخزنة على مدار 24 ساعة في اليوم، ما عدا ساعات السبت، إضافة الى انه سيكون في خدمة المستهلكين مركز هاتفي مع رد بشري، على الرقم: 03-6060601



افتتحت شركة تنوفا عام 2017 بحملة واسعة النطاق في اطارها يتم اجراء قرعة بين المستهلكين على جوائز بقيمة عشرات آلاف الشواقل. ضمن الحملة، والتي تُدعى "الخزنة من تنوفا"، تشارك تشكيلة منتجات الحليب من تنوفا وسيظهر على اغلفتها رقم تسلسلي، والذي سيُستخدم كرمز ممكن لفتح "خزنة" افتراضية. بعد شراء المنتج، يجب الدخول الى "موقع الخزنة من تنوفا"، ادخال الكود، والكشف ما اذا تم فتح الخزنة والفوز بكل المبلغ الموجود في تلك اللحظة بالخزنة. يصل مجمل الاستثمار لهذا النشاط الى 5 مليون ش.ج.

سيعمل موقع الخزنة على مدار 24 ساعة في اليوم، ما عدا ساعات السبت، إضافة الى انه سيكون في خدمة المستهلكين مركز هاتفي مع رد بشري، على الرقم: 03-6060601.



ليلاخ كوهين شولمون، مديرة قسم تسويق قطاع الحليب، تنوفا: "يسر تنوفا ان تعرض على جمهور الزبائن حملة تفاعلية، مميزة في قطاع التجارة، حيث تمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة عند الشراء من تشكيلة منتجات تنوفا المتواجدة اليوم على طاولة كل عائلة في البلاد. خلال 2017 سنعمل من أجل التجديد وجلب خطوات مفاجئة وجذابة إضافية من أجل متعة زبائننا".

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوميًا في موقع تنوفا وسيتم ارسال بلاغ شخصي للفائز. الحملة خاضعة للنظام الذي يتم نشره.

ع.ع.